Ultime Notizie – Sparatoria Roma | cos’è successo a Fidene

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ha gridato “vi ammazzo tutti” poi ha iniziato a sparare uccidendo tre donne: Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano, e ferendo altre tre persone, due donne e un uomo. E’ quanto accaduto stamattina nel gazebo di un bar in via Monte Giberto nel quartiereno di. A sparare sarebbe stato Claudio Campiti, 57 anni. Nel bar era in corso la riunione di condominio del consorzio Valleverde, un comprensorio residenziale sul lago di Turano, nel reatino, dove i proprietari, quasi tuttini, hanno per lo più seconde case. Campiti, lui stesso consorziato, era da anni in lite con amministratori e inquilini del Valleverde. E la rabbia oggi si è trasformata in tragedia. L’uomo, al quale tempo fa era stato negato il porto d’armi proprio per le note tensioni con il consorzio, ha aperto il fuoco con una Glock trafugata ...