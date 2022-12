Ultime Notizie – Qatar 2022 | morto un altro giornalista | era fotoreporter di Al Kass

(Di domenica 11 dicembre 2022) Dopo Grant Wahl,a 49 anni durante Olanda-Argentina, undurante i mondiali del: si tratta deldi AlTv Khalid al-Misslam. Lo riferisce il quotidiano anglofono di Doha ‘Gulf Times’. Iliota èimprovvisamente mentre seguiva la Coppa del Mondo, ha riferito il canale per cui lavorava. “Crediamo nella misericordia e nel perdono di Allah per lui e inviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia. Siamo tutti di Allah e a Lui ritorniamo”, ha affermato AlTv annunciando la morte di al-Misslam. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

