Ultime Notizie – Kosovo | Belgrado | Nato e Ue proteggano serbi

(Di domenica 11 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente dellaa, Aleksandar Vucic, ha chiesto alla missionein(Kfor) e alla missione civile dell’Unione europea in(Eulex) “garanzie” per proteggere ikosovari che hanno eretto barricate per protestare contro l’arresto di un ex ufficiale di polizia, Dejan Pantic. Il premier del, Albin Kurti, ha intimato alla popolazione serba per rimuovere le barricate. La famiglia di Pantic afferma di non averedal suo arresto all’inizio di questa settimana. L’arresto, secondo le autorità del, sarebbe legato ad un’aggressione ai danni di rappresentanti delle forze di sicurezza. Pantic, come altri 600 ufficiali serbo-kosovari, si è dimesso dal suo incarico nell’ambito del boicottaggio totale ...