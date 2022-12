Ultime Notizie – Governo | Follini | “Destino Meloni su giustizia | federalismo o presidenzialismo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 11 dicembre 2022) “Giorgiasi giocherà ilsulla, o sul, o sul. Non su tutti e tre, sfida che sarebbe titanica e azzardata. E neppure sull’economia e sulla immigrazione, laddove le scelte sono pressoché obbligate e non differiscono più di tanto da quelle che farebbero governi di altro colore politico. Sarà invece su uno dei grandi dossier appena aperti e squadernati che la nuova destra cercherà di lasciare il segno. Ora, è evidente che ognuno di questi dossier implica un alto rischio. In materia diabbiamo appena visto alzarsi le barricate delle opposizioni e della magistratura al solo annuncio delle bellicose intenzioni del ministro Nordio. Sono anni, del resto, che l’argomento è più che controverso (per usare un eufemismo), e perfino ...