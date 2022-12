Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 2 371 nuovi casi e 4 morti | a Roma 1 162 contagi

(Di domenica 11 dicembre 2022) Sono 2.371 neldidi11 dicembre, secondo i dati del bollettino della Regione. Si registrano altri 4 decessi. Con un totale di 14.548 tamponi, il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,2%. Si registrano 286 ricoveri (-14), 26 le terapie intensive e +2.264 i guariti. Icittà sono a quota 1.162. Nella Asl1 sono 442 ie 1 decesso nelle24h. Nella Asl2 382 ie zero decessi nelle24h, nella Asl3 338 ie zero i decessi nelle24h, nella Asl ...

Il Sole 24 ORE

è ospite di Silvia Toffanin a . Lei stessa si definisce 'la più longeva di ', 'sono un evergreen - afferma - sono quasi 20 anni e sono sempre la stessa rompiscatole. Ma meglio essere temute che il ...spegne 78 candeline. Il cantante festeggia in attesa di , che condurrà al fianco di Amadeus. Migliaia i messaggi di auguri sui suoi profili social dove posta uno scatto in cui spegne una candelina blu ... Ucraina, ultime notizie. L’appello di Papa Francesco: il Natale porti pace. Kiev: in arrivo droni ... Si tratta di una misura che ha incentivato i consumi musicali negli ultimi anni portando molti giovanissimi ad avvicinarsi alla musica in tutte le sue diverse forme alimentando un circuito virtuoso ...Una correzione su cui Giorgetti durante l’ultima audizione, rispondendo all’ex sottosegretaria Maria Cecilia Guerra, si era detto in linea di massima d’accordo. E su cui il governo dovrebbe dare ...