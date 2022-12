Ultime Notizie – Ascolti tv | a sbancare sono i Mondiali 2022 in Qatar

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 11 dicembre 2022) Auditel a gonfie vele per idi calcio su Rai1. La partita Inghilterra-Francia, in onda dalle 20 alle 22, è stata vista da 9.596.000 spettatori con il 45% di share, risultando di gran lunga il programma più seguito non solo della serata ma dell’intera giornata. Boom dianche per Marocco-Portogallo, andata in onda dalle 16 sempre su Rai1: la partita, conclusasi con l’affermazione senza precedenti dei marocchini che accedono così alla loro prima semifinale della storia, è stata seguita da 6.565.000 spettatori con il 45.2% di share. Ottimo risultato, nel dopo partita in seconda serata, per ‘Il Circolo dei’, con 2.795.000 spettatori pari al 16.4%. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione