Ucraina-Russia | Erdogan a Putin | “Stop guerra il prima possibile”

(Di domenica 11 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso in una telefonata al presidente russo Vladimir Putin il sincero augurio per una fine della guerra tra Russia e Ucraina "il più presto". Lo riferisce l'agenzia stampa turca Anadolu. I due presidenti hanno discusso al telefono di rapporti bilaterali, questioni regionali, compreso il corridoio del grano, lotta al terrorismo. Erdogan ha detto a Putin che si può iniziare a lavorare sull'esportazione di diversi prodotti alimentari tramite il corridoio del grano.

Il leader turco, secondo la dichiarazione della Presidenza della Repubblica turca, avrebbe espresso la sua sincera speranza che la guerra tra Russia e Ucraina finisca il prima possibile. Niente elettricità in tutta la regione dopo l'ultimo attacco dei russi: per ripristinare il sistema potrebbero volerci fino a due o tre mesi ...