Ucraina | Pronti a tutto se la Russia continua a bombardarci - Zelensky | Ore difficili a Odessa | 1 | 5 milioni senza luce

Famiglia Cristiana

11 dic 00:35: "Capaci di tutto se la Russia continua a bombardarci" L''è capace di tutto se la Russia continua il suo terrore missilistico'. Lo ha dichiarato il segretario del ......cui l'ex Cancelliera ha definito gli accordi di Minsk "un tentativo di dare più tempo all'". ... "Ma alla fine dovremo negoziare, ho detto molte volte che siamoper un accordo, anche se ... Kiev: «Non siamo ancora pronti alla pace» Il governo di Kiev guarda con favore a un possibile ruolo della Santa Sede in una trattativa di pace ma “la triste verità è che non è ancora ...“Alla fine si dovrà raggiungere un accordo“, ha ammesso il presidente russo Vladimir Putin, sottolineando di aver detto “più volte che siamo pronti” e “aperti ... telefonico con il presidente ucraino ...