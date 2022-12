Ucraina | Kiev | emergenza energia Odessa al buio per mesi

(Di domenica 11 dicembre 2022) (Adnkronos) – Tutti gli impianti termoelettrici e idroelettrici dell’sono stati danneggiati dai missili lanciati dalla Russia e il 40 % della rete ad alto voltaggio ha sostenuto vari tipi di danni. Lo ha detto su Facebook il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, sottolineando che verranno fissati criteri di priorità per la fornitura dell’elettrica, privilegiando ospedali e infrastrutture critiche. “Ognuno di noi – ha detto – deve capire che attraverseremo questo inverno con significative restrizioni del consumo di elettricità”. Il governo, ha spiegato, ha dato istruzioni al ministero dell’di stabilire le priorità per la fornitura elettrica. La prima priorità sono le infrastrutture critiche e gli ospedali, la seconda sono le imprese del complesso militare e industriale, la terza le fabbriche che producono ...

Il Cremlino intanto conferma telefonata Putin - Erdogan: si è parlato di progetti congiunti nel settore dell'energia, accordo sul grano, situazione ine in SiriaOperazione possibile dopo che il tribunale anticorruzione superiore ha proceduto alla confisca di tutti i beni di Yevtushenkov in, costituiti da proprietà immobiliari, diritti societari e ...Nasce così il rifugio Italia Kj2 a Kiev, dal nome dell’orsa uccisa in Trentino ... animali attraverso un percorso umano che mostra come sia riuscito a costruire in Ucraina, tra rischi e ostacoli, un ...È stata proprio la consapevolezza che l’Occidente stava ingannando Mosca con gli accordi di Minsk, che per recente ammissione ...