Ucraina | evacuazioni alla frontiera della follia

(Di domenica 11 dicembre 2022) La paura delle persone disabili quando vengono alzate dsedia a rotelle per essere adagiate sulla barella è disarmante. Non ha a che fare con la guerra in corso, ma L'articolo proviene da il manifesto.

In seguito all'invasione su vasta scala dell'da parte della Russia, alcuni bambini che si ... che proibisce alla potenza occupante di separare le famiglie durante le". Rintracciato ...Non è chiaro come vengano calcolate queste "". Kiev stima tra 6mila e 8mila "bambini ... La "deportazione forzata" di bambini dall'orientale alla Russia è stato riscontrata anche dall'...Valerisssh, questo il suo nickname, ha visto la sua vita di giovane ragazza stravolta e da allora filma e scrive ogni giorno quel che vede in strada ...Sono davvero tanti, anche se i numeri non sono verificabili e variano secondo le fonti, i minori finiti oltre confine in Russia.