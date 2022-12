Ucraina | 1 | 5 milioni al buio a Odessa | residenti invitati a lasciare la città Medvedev | “Stiamo aumentando la produzione delle nostre armi”

(Di domenica 11 dicembre 2022) Oltre un milione e mezzo di persone sono rimaste senza elettricità nella regione di, in, dopo un attacco notturno russo lanciato con droni iraniani kamikaze. Lo ha detto sabato nel video-messaggio serale alla nazione il capo dello Stato Volodymyr Zelensky, specificando che “solo le infrastrutture critiche sono collegate”. Per ripristinare il sistema elettrico potrebbero volerci fino a due o tre mesi: “e quasi l’intera regione rimangono senza elettricità. Secondo le ricognizioni preliminari, ci vorrà molto più tempo per ripristinare le strutture energetiche nella regione dirispetto ai precedenti attacchi. Se si ha l’opportunità ditemporaneamente lae le zone rimaste senza corrente, allora vale la pena farlo“, ha comunicato Dtek, l’operatore ...

Secondo quanto dichiarato da Zelensky, la Norvegia ha stanziato 100di dollari per ripristinare il sistema energetico colpito.La Norvegia intanto ha stanziato 100di dollari per ripristinare il sistema energetico ... Quindici villaggi nella regione di Kharkiv, nell'nord - orientale, sono stati attaccati ieri ...La Norvegia intanto ha stanziato 100 milioni di dollari per ripristinare il sistema energetico ucraino colpito dagli attacchi russi.NordEst (Adnkronos) – Trentuno milioni di italiani vanno quest’anno ‘a caccia ... “I rincari dei prezzi spinti dalla crisi energetica per la guerra in Ucraina spingono dunque quest’anno verso spese ...