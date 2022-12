Twitter | spunte blu a pagamento da domani

Leggi su italiasera

(Di domenica 11 dicembre 2022) (Adnkronos) – Dopo tanti annunci e false partenze,lancia il nuovo sistema di abbonamenti premium per gli account con la spunta blu, che costeranno di più per chi utilizza iOS, il sistema operativo dei dispositivi Apple come iPhone e iPad. Lo annunciasul proprio account. “Blue verrà rilanciato lunedì: abbonati sul web per 8 dollari al mese o su iOS per 11 dollari al mese per ottenere l’accesso alle funzionalità riservate agli abbonati, incluso il segno di spunta blu”. “Gli abbonati – spiega ancora la società di Elon Musk – potranno cambiare nome utente, nome visualizzato o foto del profilo, ma in tal caso perderanno temporaneamente il segno di spunta blu fino a quando il loro account non verrà verificato di nuovo” da. Secondo le indiscrezioni dei giorni ...