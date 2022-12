Twitter | da lunedì partono gli abbonamenti | le spunte blu diventano a pagamento “Per gli utenti premium meno pubblicità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 dicembre 2022) Dadarà il via all’annunciata ‘rivoluzione’ contro gli account falsi e sugli account, con leblu chee vengono sottoposte a nuova verifica. La società comprata da Elon Musk ha spiegato che gliabbonati vedranno. Chi deciderà di iscriversi sul web, dovrà pagare 8 dollari al mese. Gliche utilizzano iOS, il sistema operativo della Apple per Iphone e Ipad, invece, dovranno pagare 11 dollari al mese. La notizia è stata diffusa direttamente dall’account ufficiale di: “Blue verrà rilanciato: abbonati sul web per 8 dollari al mese o su iOS per 11 dollari al mese per ...