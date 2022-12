Tutti gli intoppi dei partiti | che siano al governo o all’opposizione

Leggi su formiche

(Di domenica 11 dicembre 2022) I garbugli sono tanti, interconnessi e il quadro è altamente confuso. Il primo “gliommero”, come lo ha voluto chiamare l’acutissimo Antonio Polito sul Corriere della Sera, riguarda il Pd, un partito in cerca di destino e d’autore che ha chiamato ben 87 saggi a riscrivere una carta per rifondare (di nuovo!) il partito. Sembra accanimento terapeutico, ma è questione di stipendio. La Dc in crisi decise di sciogliersi, ma i suoi funzionari avevano spesso un lavoro, uno stipendio, anche fuori dal partito. I funzionari del Pd invece vivono di quello che gli da il partito direttamente o indirettamente. Senza Pd non hanno più niente, quindi devono tenere in vita il partito per restare in vita essi stessi. Ma senza un progetto c’è solo un tirare a campare, e perché si dovrebbe votare per mantenere a uno sconosciuto uno stipendio, che non è un reddito di cittadinanza? Così il partito è ...