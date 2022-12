Trento s' inchina | Perugia è campione del mondo per club

La Gazzetta dello Sport

non cambia squadra per questa sesta finale mondiale della sua storia con lo stesso starting six che aveva già vinto le prime due gare. Anastasi fa una variazione soltanto Russo al posto di ...Milano lotta e non molla per 40 minuti, ma nel finale s'ancora all' Efes , che vince 75 - 70 e stacca il pass per le Final Four (19 - 21 maggio alla ...00- Pesaro 82 - 83 VOLLEY - SERIE ... Volley, Mondiale per Club: Perugia campione, Trento s'inchina