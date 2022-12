Tre giovani biancazzurri protagonisti a Coverciano nell’ultima settimana

(Di domenica 11 dicembre 2022) Grandi soddisfazioni per il Settorele biancazzurro cheha visto ben tre calciatori del proprio vivaionel Centro Tecnico Federale di. I duePatrick Odendo e Alessandro Santella sono tra gli 88 classe 2008 convocati dal tecnico federale della Nazionale Italiana Under 15 Massimiliano Favo, per prendere parte al Torneo di Natale 2022, la tradizionale rassegna natalizia che si svolge nella casa delle Nazionali Azzurre. Il programma prevede che iselezionati siano suddivisi in quattro squadre, che si affronteranno tra loro con una partita al giorno, fino alla mattinata di domenica 11 dicembre, quando si concluderà il torneo. Sempre al Centro Tecnico Federale di, ad inizio ...

Stavano tornando a casa dai festeggiamenti per la vittoria del Marocco ai mondiali Qatar.vite spezzate nella notte. Su Instagram sfilano gli scatti di Lorenzo Pantuosco, 23 anni. Sorridente accanto ai suoi genitori e alla sua famiglia, in vacanza, con gli amici. Messaggi di ...i morti di 33, 29 e 15 anni e 4 i feriti di cui due in codice rosso e uno in codice giallo. I ... però, sembrava essersi concluso con la fuga deiin direzione della periferia del capoluogo. ...È successo a Cantalupo. Tra i deceduti anche una 15enne. Il veicolo scappava dall’alt dei carabinieri, arrestato il conducente ...Nell'impatto sono morti tre ragazzi residenti in zona: Lorenzo Pantuosco, 23 anni, Lorenzo Vancheri, 21 anni, e Denise Maspi, 15 anni. Altri quattro giovani, e tra questi il conducente, di 22 anni, ...