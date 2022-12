Torino-Espanyol 1-0

Anche nella prestazione del. Contro l'16esima in Liga i granata vincono 1 - 0 grazie ad un bel gol dal limite di Miranchuk al 39', servito da Karamoh dopo un veloce ribaltamento di ...- Buone notizie e buoni spunti dalla prima uscita dela San Pedro del Pinatar: una su tutte si staglia sulle altre ed è l'impiego dal primo minuto ...per avere ragione dell'. ...La lesione del muscolo della gamba sinistra costringerà il polacco a fermarsi nel pieno della preparazione invernale è Ivan Juric rischia di non averlo a disposizione in vista della ripresa del campio ...[themoneytizer id=”99064-6] Mariano Diaz, 28 anni in forza al Real Madrid, è in scadenza e la Lazio ci sta pensando per ricoprire il ruolo di vice Immobile. Ai Blancos guadagna 5 milioni, decisamente ...