Thales rafforza la partnership con il Governo egiziano

(Di domenica 11 dicembre 2022) Il presidenteAbdel Fattah al Sisi riceve Patrice Caine, amministratore delegato di. Presenti il generale Ahmed Khaled, capo del comando strategico e supervisore dell’industrializzazione militare al Cairo, e il generale Tariq Zaghloul, presidente del Cda della Società Ottica internazionale araba. Al Sisi esprime approvazione per l’attività delle imprese francesi in Egitto e il loro contributo al processo di sviluppo. Il presidenteauspica di continuare e sviluppare questa collaborazione, in particolare con, che ha esperienza nel campo dell’ottica e dell’elettronica. Al Sisi rivolge l’attenzione anche all’aumento delle capacità umane nel quadro della cooperazione con la societànel campo della formazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia ANSA

