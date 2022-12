Terribile schianto nella notte | pesantissimo il bilancio | 3 morti e 4 feriti

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 11 dicembre 2022) Drammatico incidente ad Alessandria: tre persone sono morte e altre 4 rimaste ferite. Lointorno alle 4 tra Cantalupo e Cabanette. Spiega la sala operativa provinciale dei vigili del fuoco – avvertita dai carabinieri e intervenuta con 2 squadre impegnate per oltre 3 ore – come la zona sia quella del passaggio a livello. Rfi, infatti, in una breve nota informa che sulla linea Alessandria – San Giuseppe di Cairo il traffico è sospeso tra il capoluogo di provincia piemontese e Acqui Terme per il danneggiamento dell’impianto provocato dal veicolo. Secondo una prima ricostruzione i ragazzi, che viaggiavano in sette su una Peugeot, poco prima delloerano già stati notati da una pattuglia dei carabinieri ma una volta inseguiti avrebbero aumentato la velocità nel tentativo di fare perdere le ...