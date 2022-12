Terremoto di magnitudo 6 3 in Messico | abitanti nel panico

Leggi su tvzap

(Di domenica 11 dicembre 2022) Undi6.3 è stato registrato domenica 11 dicembre in, a poca distanza dalla città di Guerrero. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha rilevato la scossa alle 14:31:32 UTC (15:31:32 ora italiana, 08:31:32 ora locale). L’epicentro del sisma si trovava a circa 20 km di profondità, secondo quanto riferito dall’INGV, e si è verificato a una latitudine di 17.2620 e una longitudine di -100.4520. L’elevatadelha causato preoccupazione per possibili danni e vittime. Le autorità di Città delstanno eseguendo ispezioni e sorvoli per verificare le proprietà colpite. Al momento non si hanno notizie di feriti o danni, ma non si esclude che ci siano. Seguiranno aggiornamenti. The Angel of Independence swaying after ...