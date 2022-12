Terra Amara anticipazioni dal 12 dicembre al 17 dicembre 2022 | trama e replica della prossima settimana

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 dicembre 2022 , alle 14.10 , Mujgan spinge Yilmaz a fare la scelta giusta . Così, il giovane prima chiarisce con Fekeli , e poi prende le parti ...... e mi sentii invadere da un senso di aspra e in pari tempodelusione, che l'inesplicabile e ... Ma è possibile che i morti, dopo lasciata la, continuino a crescere [...]" (p. 236). Trovano ...Nelle prossime puntate di Terra amara, Yilmaz Akkaya reagisce male appreso che Zuleyha Altun le ha nascosto la verità su Adnan ...Nelle trame turche di Terra amara, Zuleyha chiude i rapporti con Gulten dopo averla accusata di non aver dato una lettera ad Yilmaz ...