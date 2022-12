Tentato golpe Perù | giura nuovo governo ma la tensione resta alta

(Di domenica 11 dicembre 2022) (Adnkronos) – Non si placano le tensioni in, dove ieri sera ilpresieduto da Pedro Angulo Arana ha ptomento davanti alla neoeletta presidente del Paese, Dina Boluarte, che si è insediata il 7 dicembre dopo la destituzione da parte del Parlamento di Pedro Castillo, accusato di averun colpo di stato. Nelsiedono19 ministri tra cui 8 donne, compresa la titolare del ministero degli Esteri, Ana Cecilia Gervasi Diaz. Secondo quanto riferiscono i media locali, la situazione rimane tesa in varie città, in particolare nel centro-sud, dove da giovedì scorso si susseguono manifestazioni e blocchi stradali da parte dei sostenitori di Castillo che chiedono nuove elezioni. La nuova ...

Ilè stato sventato dalla polizia tedesca in quella che pare essere la più grande operazione della polizia della Germania contro l'estremismo di destra. Fonti investigative indicano che ...Secondo quanto emerso dalle indagini, il 62enne Heppner faceva parte del gruppo Reichsbürger che hadi organizzare unin Germania. Il cuoco sarebbe stato responsabile di reclutare ...(Adnkronos) - Non si placano le tensioni in Perù, dove ieri sera il nuovo governo presieduto da Pedro Angulo Arana ha prestato giuramento davanti alla neoeletta presidente del Paese, Dina Boluarte, ch ...Tra gli arrestati in Germania per aver partecipato ai piani per il golpe c’è anche uno chef stellato. Si tratta di Frank Heppner, la cui figlia è la compagna del calciatore del Real Madrid e capitano ...