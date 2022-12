Tensioni nel nord del Kosovo | il presidente serbo Vucic convoca riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 dicembre 2022) IlAleksandarhato per le 19 di oggi unadelper lanazionale. Nel darne notizia, la presidenza a Belgrado non ha precisato i temi al centro della, che con tutta probabilità sarà dedicata agli ultimi preoccupanti sviluppi della situazione in, con l’escalation della tensione interetnica nela maggioranza serba, dove da sabato i serbi attuano blocchi stradali per protesta contro l’arresto di un ex poliziotto. Nel frattempo, il premier kosovaro Albin Kurti ha accusato la Serbia di minacciare una nuova guerra con l’invio di proprie truppe nele di appoggiare l’attività ...