Il Sole 24 ORE

Nella città di Umea, nel nord della, adulti e bambini si vestono da Babbo Natale per lacorsa di dicembre. 11 dicembre 2022La differenza rispetto a un hotelè nella dislocazione, non è più verticale ma ... un Paese che da sempre si è distinto per un turismo sostenibile e green è certamente la. Qui si ... Svezia, la tradizionale corsa dei Babbi Natali a Umea - Il Sole 24 ORE Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...Roma, 11 dic. (askanews) - Come ogni anno si festeggia in Svezia Santa Lucia, incarnata da una fanciulla con una corona di candele. Nelle immagini ...