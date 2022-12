Sueddeutsche | in questo Mondiale vince chi sa difendere | il Marocco lo dimostra

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 11 dicembre 2022) Come si spiega il successo a sorpresa delalin Qatar? Con i loro tifosi, che appoggiano la squadra sempre e dovunque, con il talento dei giocatori, con la loro passione. Certo, tutte cose giuste. Ma quello che aiuta ilre e che lo ha portato al traguardo storico della semifinale di Coppa del Mondo, è un costrutto difensivo quasi insormontabile. Lo scrive la. “Il successo dei marocchini nel diventare la prima squadra africana della storia a raggiungere una semifinale di Coppa del mondo può essere spiegato chiamando in causa molti fattori. I tifosi rumorosi hanno sicuramente un ruolo. L’atteggiamento dei giocatori, sempre pronti ad andare oltre i loro limiti, come pure il loro talento, sono fondamentali. Ma la chiave è probabilmente l’allenatore Regragui, che ...