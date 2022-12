(Di domenica 11 dicembre 2022) Da Quotidiano Nazionale, di Andrea Ropa Un impero automobilistico su cui non tramonta mai il sole. Dal sogno di Sergio Marchionne, tradotto in strategia industriale dal manager che guidò Fiat...

... vicepresidente di UAW e direttrice del dipartimento di, secondo cui la transizione dell'industria verso l'elettrificazione crea opportunità per nuovi prodotti e " aziende come...per sempre alla produzione nello stabilimentodi Belvidere in Illinois I circa 1.350 dipendenti della fabbrica saranno licenziati. La società, che sta prendendo in considerazione ... Stellantis, stop alla produzione di Jeep: a rischio 1.350 dipendenti negli Usa Un impero automobilistico su cui non tramonta mai il sole. Dal sogno di Sergio Marchionne, tradotto in strategia industriale dal manager che guidò Fiat alla conquista di Chrysler, sono passati 13 anni ...Stellantis prevede di fermare le attività in una fabbrica a marchio Jeep negli Stati Uniti, adducendo difficoltà dovute alla pandemia e all'aumento dei costi legati al passaggio ai veicoli elettrici.