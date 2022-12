Star Games Benevento senza sosta | battuta l’Asd Academy Abatese

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Antonio Abate (Na) – Continuala marcia della. Vittoria di misura, 1 a 0, sull’ostico campo dell‘Asd. Avversaria complicata e condizioni meteo proibitive hanno giocato un ruolo importante per la formazione di Enzo De Caro che, comunque, dalla sua ha avuto una grande organizzazione e la capacità di saper finalizzare. Un solo gol di scarto, ma avrebbero potuto essere di più date le tante occasioni sciupate. Alla fine il gol vincente lo ha messo a segno Tipaldi. “Un’altra vittoria importante – così inizia mister De Caro – ottenuta su un campo difficile, in condizioni proibitive e contro avversarie di caratura. Non bisogna farsi trarre in inganno dall’unico gol messo a segno, però. ...

