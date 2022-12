Sport acquatici | tutte le nuove regole approvate dalla FINA per il 2022-2025

(Di domenica 11 dicembre 2022) Il Congresso Tecnicodella, la Federazione internazionale degli, ha deliberato numerose modifiche per il periodoriguardanti i regolamenti di nuoto artistico, tuffi, tuffi dalle grandi altezze, nuoto in acque libere, pallanuoto e nuoto in corsia. NUOTO ARTISTICO Le: semplificano il processo, definiscono i ruoli e dividono i compiti; calcola le difficoltà usando valori e formule matematiche; permettono misurazioni obiettive e dettagliate utilizzando la tecnologia; introducono routine ben bilanciate (impostando il numero di ibridi ed acrobazie per ogni routine in base alla disciplina e alla fascia di età); permettono ad atleti ed allenatori di prendere decisioni strategiche sulla composizione del ...

IL GIORNO

E' terminata con l'ultimo week end di regate, prima della pausa natalizia, la prima fase del Campionato Invernale del Ponente, organizzato dal Varazze club Nautico, dal Club Nautico Celle e dalla LNI ...Due operatori si sono fatti avanti per la riqualificazione dell'area a lago delle Caviate La proposta prevede una piattaforma per. Avviso prorogato fino a marzo LECCO " Non è caduto nel vuoto l'invito del Comune di Lecco per la ricerca di interessamenti alla riqualificazione, in chiave sportiva e turistica, della ... Piscina Pia Grande, un altro progetto per il futuro Il Commissario Tecnico azzurro rilancia gli appelli per gli impianti alla vigilia del Mondiale “Tutti mi chiedono in che stato sono i ragazzi, ma i problemi del nuoto e degli sport acquatici sono ben ...Il dt azzurro del nuoto, alla vigilia dei Mondiali: 'Il futuro è molto incerto' ROMA (ITALPRESS) - 'Tutti mi chiedono in che stato sono i ragazzi, ...