Sparatoria Roma | Giorgia Meloni era amica di una delle vittime | ‘Addio Nicoletta | eri una mamma splendida’

(Di domenica 11 dicembre 2022) “era unaprotettiva, un’sincera e discreta, una donna forte e fragile allo stesso tempo. Ma era soprattutto una professionista con un senso del dovere fuori dal comune. È stato quel senso del dovere a portarla lì, di domenica mattina, dove un uomo la aspettava per ucciderla a colpi d’arma da fuoco, insieme ad altre due donne, durante una riunione di condominio a”. A parlare è la Premier. EGolisano è unadi Claudio Campiti, l’uomo che questa mattina ha sparato con l’intenzione di fare una strage durante la riunione di condomino in via Monte Giberto, in zona Fidene, a. Insieme asono morte anche Elisabetta Silenzi, Sabina ...