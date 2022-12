Sparatoria Roma | Elisabetta Silenzi morta a Fidene “era lì per lavoro”

(Di domenica 11 dicembre 2022) (Adnkronos) –, una delle tre vittime dellaavvenuta nel quartiereno di, abitava ad Ariccia e si trovava alla riunione del consorzio percome spiega all’Adnkronos il sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli: “Non la conoscevo, ma conosco bene suo marito al quale ho fatto le condoglianze. Purtroppo si è trattato di una tragica fatalità, infatti, come mi è stato detto, si trovava lì per ragioni divisto che era la segretaria di questo Consorzio”. “Ci stringiamo alla famiglia e siamo a disposizione per qualsiasi necessità”, continua il primo cittadino spiegando che la donna lascia il marito e due figlie. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

