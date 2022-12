Sparatoria a Roma | una vittima amica di Meloni Premier la ricorda | “Sincera e forte”

(Di domenica 11 dicembre 2022) Una delle tre donne rimaste uccise nelladi oggi aeradelGiorgia. A precisarlo è statastessa, in un post su Facebook in cuiNicoletta Golisano spiegando: “Era mia, non è giusto morire così”. La donna aveva 50 anni ed è morta a causa dei colpi di arma da fuoco sparati da Claudio Campiti durante una riunione di condominio al bar. Con Nicoletta sono morte anche Elisabetta Silenzi, 55 anni, e Sabina Sperandio, di 71 anni. "L'uomo che ha ucciso queste tre donne innocenti è stato fermato e spero che la giustizia faccia quanto prima il suo corso", si legge nel post di

Ad aprire il fuoco è stato un uomo di 57 anni, Claudio Campiti, che al momento si trova in stato di fermo nella caserma dei carabinieri del Nucleo Radiomobile diLaè avvenuta in un ...Elisabetta Silenzi, una delle tre vittime dellaavvenuta nel quartiere romano di Fidene, abitava ad Ariccia e si trovava alla riunione del consorzio per lavoro come spiega all'Adnkronos il sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli: 'Non la ...Così il vicepremier Antonio Tajani, parlando della sparatoria di oggi a Roma a 'Zona Bianca' su Retequattro. "Io sono padre di una psicologa - sottolinea Tajani - mia figlia mi dice che bisogna stare ...Giorgia Meloni si sfoga in un lungo post su Facebook per la morte dell’amica Nicoletta Golisano, 50 anni, revisore dei conti, una delle tre vittime della sparatoria in via Monte Giberto nel quartiere ...