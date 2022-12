Sparatoria a Roma | uccide 3 donne durante riunione di condominio FOTO

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ad aprire il fuoco è stato il 57enne Claudio Campiti, attualmente in stato di fermo. Ferite altre 4 persone, alcune in modo grave. L’uomo ha sparato in un gazebo in via Monte Gilberto, nel quartiere di Fidene, in cui era in corso unadei condomini del Consorzio Valleverde: è stato bloccato dagli stessi consorziati dopo che la pistola utilizzata per la strage si sarebbe inceppata