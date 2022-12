Sparatoria a Roma | il testimone | «Ha detto vi ammazzo tutti Ci siamo buttati a terra | poi l' abbiamo disarmato»

nel supermercato Walmart in Virginia, è strage: almeno 10 mortiI fatti sono avvenuti in via Monte Giberto. U na donna è stata colpita al collo, in arresto cardiaco ...... zona Colle Salario a. A Campiti era stato negato il porto d'armi Il fermato aveva chiesto il ... Vecchie ruggini condomiali per la gestione del Consorzio Il motivo alla base della...Claudio Campiti è stato fermato dai carabinieri. Nel passato c'erano state denunce incrociate tra l'uomo e il Consorzio Valleverde ...Tre persone sono morte in seguito a una sparatoria avvenuta in via Monte Giberto, in zona Fidene a Roma. Le vittime sarebbero tre donne e una quarta persona sarebbe rimasta ferita. La sparatoria ...