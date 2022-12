Sparatoria a Roma | il caso della pistola presa da un poligono di tiro | ' Se l' è fatta consegnare lasciando il documento'

Secondo una prima ricostruzione, Campiti avrebbe prelevato stamattina la pistola - usata poi per la strage - al poligono di tiro di Tor di Quinto, a, chi sono le vittime: ...È quanto si vede sul profilo Facebook di Claudio Campiti, fermato per ladi. Claudio Campiti in silenzio dopo omicidi È rimasto in silenzio Claudio Campiti dopo essere stato fermato e ...BOLZANO. La morte del figlio quattordicenne Romano sulla pista da slittino della Croda Rossa, a Sesto Pusteria, nel 2012 ha segnato profondamente la vita di Claudio Campiti, autore oggi a Roma ...Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha scritto su twitter: “Gravissimo l’episodio di violenza che sconvolge la nostra città. Tre vite spezzate e feriti gravi per una sparatoria durante una riunione ...