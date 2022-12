Agenzia ANSA

Un uomo, Antonio Portelli, 47 anni, è stato arrestato in quasi flagranza di reato, per aver ferito ieri sera con colpi d'arma da fuoco, una quarantenne suadi casa al villaggio dei Fiori di Licata, nell'agrigentino. La donna, raggiunta dai proiettili ad una gamba, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso dove si ...Si punta, oltre e banali motivi di vicinato, anche quella del rifiuto delle avances della donna,di casa dello sparatore. La quarantenne è stata trasferita all'ospedale San Giacomo d'Altopasso ... Spara a vicina di casa, arrestato per tentato omicidio Un uomo, Antonio Portelli, 47 anni, è stato arrestato in quasi flagranza di reato, per aver ferito ieri sera con colpi d'arma da fuoco, una quarantenne sua vicina di casa al villaggio dei Fiori di Lic ...Ci sarebbero almeno altre quattro persone in condizioni gravissime. Arrestato il killer ROMA - A Fidene, quartiere nord di Roma, al culmine di una lite durante ...