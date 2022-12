Snowboard | Coppa del Mondo Edmonton 2022 | nel big air successi di Valentino Guseli e Jasmine Baird

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022) Nella notte italiana si è svolta la seconda tappa delladel-2023 dipark & pipe, specialità big air, andata in scena ad, in Canada. Non c’erano italiani qualificati per l’atto conclusivo. Nella prova maschile l’australianovince di giustezza con 172.50, superando di mezzo punto lo statunitense Chris Corning, secondo con 172.00. Terza piazza per il padrone di casa canadese Nicolas Laframboise con 168.00. Nella finale femminile si impone la padrona di casa canadese, prima con 159.50, davanti alla belga Evy Poppe, seconda con 146.50, ed alla nipponica Reira Iwabuchi, terza a quota 143.25. La classifica didelvede proprio ...