Slittino | CdM | Voetter-Oberhofer trionfano nel doppio femminile | primo storico successo italiano

(Di domenica 11 dicembre 2022) Risultatoper l’Italia, che a Whistler (Canada) centra ilnelin Coppa del Mondo di. Le protagoniste di questa vittoria sono Andreae Marion, già terze la scorsa settimane a Igls. Dopo il crono di 39.016 della prima manche, valso la terza piazza provvisoria, le azzurre si sono superate nella seconda, facendo segnare il miglior tempo (38.896) e balzando al comando della classifica. Battute le austriache Selina Egle e Lara Kipp, seconde a 41 millesimi, e le tedesche Jessica Degenhardt and Cheyenne Rosenthal, terze a 56 millesimi. Traguardo notevole, specialmente in vista delle Olimpiadi del 2026, che vedranno il debutto assoluto del. Per ...

PROGRAMMAWHISTLER 2022 - 2023 (orari italiani) Venerdì 9 dicembre Ore 21.00 prima manche singolo maschile Ore 22.30 seconda manche singolo maschile