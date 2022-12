Siria | i rifugiati tifano Marocco nel campo profughi

(Di domenica 11 dicembre 2022) Idelle guerra introvano svago guardando i Mondiali di calcio in Qatar. Neldi Barisha isi sono entusiasmati per l'impresa del, che nei quarti ha battuto il Portogallo, accedendo così alle semifinale. Esultanza nel tendone dove era stato allestito uno schermo.

