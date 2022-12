Serie B | la Reggina espugna Como Ok il Benevento | solo un punto per la Spal

ROMA - Torna a correte ladi Pippo Inzaghi che batte il Como nel finale di partita grazie ad un rigore di Hernani . Calabresi momentaneamente a ( - 3) dal Frosinone. Rallenta di nuovo il Genoa di Gilardino, fermato ad ...In attesa di Bari - Modena, Frosinone - Pisa e Brescia - Parma, si sono disputate sei partite cadette alle 15,00. Prezioso il successo di Filippo Inzaghi contro il Como, sotto gli occhi del fratello ...Tutti i risultati, i marcatori e il programma della diciassettesima giornata del campionato di Serie B Dopo il turno infrasettimanale, la Serie B scende in campo oggi per la diciassettesima giornata, ...La Reggina vince in trasferta a Como col punteggio di 0-1 grazie al gol di Hernani su rigore al 77’. Dopo lo stop improvviso di qualche giorno fa gli Amaranto incassano la terza vittoria consecutiva ...