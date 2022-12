Serie A Femminile | Sassuolo-Milan 0-1 | cronaca e tabellino del match

Basket 2022 - 2023A2Girone Sud Tabellino partita Stella Azzurra - Vigarano Squadra in casa Stella Azzurra Squadra avversaria Vigarano La E - Gap Stella Azzurra Roma torna all'Arena Altero Felici per il ...Calcio 2022 - 2023Squadra Inter Women Ottima vittoria dell'Inter Women contro il Pomigliano, che conclude il suo 2022 con un importante successo, arrivato grazie a un'ottima prestazione collettiva. ...Sul veloce indoor del Training Center del Circolo Stampa Sporting di Torino, Sara Errani e compagne si sono laureate campionesse ...Serie A1 femminile. Bella affermazione della squadra di Stefano Micoli nella difficile trasferta in terra piemontese. Le bergamasche si impongono 3-1 rimontando con autorità lo svantaggio iniziale. Co ...