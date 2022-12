Semifinali Mondiali Qatar 2022 | calendario | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ecco ildelledeidi, con tutti glie latv delle partite. La competizione iridata si avvia velocemente verso la sua conclusione, con quattro squadre rimaste in corsa per il titolo. Nelle serate di martedì e mercoledì andranno in scena le due, la prima tra Argentina e Croazia, la seconda tra Francia e Marocco. Come accaduto fin qui, laesclusiva delle partite spetta alla Rai. Ecco quindi ilnel dettaglio, con, tra parentesi, il canale su cui guardare i match. MARTEDÌ 12 DICEMBRE Ore 20:00 – Croazia vs Argentina (Rai 1, Rai 4K, Raiplay) MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE Ore 20:00 – Marocco vs Francia (Rai 1, Rai 4K, Raiplay) SportFace.