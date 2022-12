Scuola | con nuovo contratto stipendi aumentano del 4%

Leggi su ildenaro

(Di domenica 11 dicembre 2022) “Abbiamo mantenuto la parola: aumentare glie corrispondere gli arretrati. Per ildellal’incremento in termini percentuali risulta del 4,2 per cento. Continuiamo a lavorare per insegnanti, personale scolastico e studenti”. Lo scrive sul proprio profilo Twitter il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L'articolo proviene da Ildenaro.it.