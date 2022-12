Scoppia il panico al GF Vip 7 | malore per Sarah Altobello

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 11 dicembre 2022) La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7 ha lasciato il segno. Uno dei momenti più sentiti è stato quello delle nomination che ha creato ulteriori spaccature nel gruppo dei vipponi. In particolare, durante la notte, c’è stata un’accesa discussione trae Daniele Dal Moro che si è conclusa con unda parte della gieffina. Alberto De Pisis, spaventato dall’accaduto, è corso in confessionale per chiedere aiuto. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, scontro nella notte tra Daniele Dal Moro e: “Non piace come parli”, nella puntata di ieri del GF Vip 7, è finita sotto il mirino delle opinioniste per via del legame con Attilio Romita. ...