Sci alpino | Vlhova guida lo slalom al Sestriere dopo la prima manche Nona un’eccezionale Lara Della Mea

(Di domenica 11 dicembre 2022) Come nelladel gigante di ieri, anche nellodi oggi ala metà gara c’è in testa Petra. La slovacca è ancora alla ricercavittoria stagionale e ha sicuramente l’occasione più tardi di rompere questo tabù.ha fatto la differenza soprattutto nell’ultimo tratto di pista, dove ha inflitto distacchi anche importanti a tutte le avversarie. In seconda posizione c’è comunque la svizzera Wendy Holdener, che ha accusato 24 centesimi dalla slovacca, perdendo però ben 5 decimi nel solo ultimo intermedio. Terza posizione per Mikaela Shiffrin, che ha invece un ritardo di 33 centesimi dalla vetta. Quarta la tedesca Lena Duerr (+0.49), che ha preceduto la svedese Anna Swenn Larsson, attardata di 77 centesimi da ...

OA Sport

Terminerà oggi, domenica 11 dicembre, il fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di: alle 09.30 era in programma il via della prima manche dello slalom maschile a Val d'Isere, mentre alle 12.30 si terrà il via della seconda run con la consueta inversione dei 30. In realtà .11.06: Non cambia la classifica con le ultime discese. Si chiude la prima manche con Kristoffersen in testa e con quattro italiani qualificati,. Non tutto è andato per il meglio ma si è visto un buon ... Calendario sci alpino oggi: orari domenica 11 dicembre, programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara «Siamo in diretta da Spazio cielo - Radio nuvola... Qua siamo veramente solo noi». È cominciata così la diretta video dalla neve del Trentino, ieri ...Il migliore azzurro è Alex Vinatzer a 1'14 dalla vetta VAL D'ISERE (FRANCIA) (ITALPRESS) - Henrik Kristoffersen fa registrare il miglior tempo ...