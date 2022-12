Sci Alpino | Lucas Braathen vince lo Slalom in Val d’Isère

Leggi su ildenaro

(Di domenica 11 dicembre 2022) VAL D’ISERE (FRANCIA) (ITALPRESS) –ha vinto loin Val d’Isere (Francia) di scidopo una splendida seconda manche. Il norvegese ha chiuso la gara con il tempo complessivo di 1’38?14 precedendo l’austriaco Manuel Feller di 84 centesimi. Sul gradino più basso del podio lo svizzero Loic Meillard a 98 centesimi. E’ finito, invece, in sesta posizione il norvegese Henrik Kristoffersen, che aveva fatto registrare il miglior tempo nella prima manche. Per quel che riguarda gli azzurri, il migliore è stato Tobias Kastlunger che ha chiuso in decima posizione con un distacco di 1?93 dal vincitore. Diciassettesimo Tommaso Sala (+2?30), ventitreesimo Stefano Gross (+2?88), mentre è finito fuori Alex Vinatzer. Assente Giuliano Razzoli per problemi alla schiena, è uscito alla prima manche Simon Maurberger ...