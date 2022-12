Sci alpino | chi è Tobias Kastlunger? L’Italia scopre la rivelazione dello slalom | top-10 con il pettorale 67!

(Di domenica 11 dicembre 2022)non avrebbe dovuto partecipare allodi Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci, ma l’azzurro è stato chiamato in causa all’ultimo minuto, a causa dei problemi alla schiena che hanno impedito a Giuliano Razzoli di essere della partita. L’altoatesino si è presentato sulla neve francese con ilnumero 67 ed è riuscito a qualificarsi alla seconda manche con il 26mo tempo: è stato l’atleta con il numero più alto a superare il taglio. Nella seconda manche si è poi reso protagonista di una superba rimonta culminata con la decima posizione conclusiva. Il 23enne ha così conquistato la prima top-10 in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante. Anzi, si tratta in assoluto del suo primo piazzamento in zona punti. Va precisato che ...

