Scherma | l’Italia vince in Coppa del Mondo! La squadra di fioretto femminile domina a Belgrado

(Di domenica 11 dicembre 2022) Si chiude con un altro successo l’eccezionale weekend dellaazzurra. Dopo le quattro vittorie individuali, giunte dalle tre armi e da tre continenti diversi, arriva anche un successo a squadre con il trionfo delnella tappa didel Mondo di. Erica Cipresso, Martina Favaretto, Francesca Palumbo ed Alice Volpi hanno sbaragliato l’agguerrita concorrenza, riuscendo a trovare in ogni assalto le giuste risposte alle diverse insidie poste dalle nazionali avversarie. Il cammino è iniziato con l’agevole successo agli ottavi di finale contro una modestadi Hong Kong che viene annientata col punteggio 45-14. Poi il tabellone propone la sfida alla Spagna, messa subito sulla strada giusta dal 5 a 0 rifilato da Favaretto a Maria Marino nel primo ...

