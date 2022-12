Scherma | Coppa del Mondo Vancouver 2022 | gli spadisti azzurri si fermano lontano dal podio Vince l’ungherese Siklosi

(Di domenica 11 dicembre 2022) Se al femminile è stata una giornata trionfale con il successo di Giulia Rizzi, al maschile, invece, la prova delladeldi spada anon ha riservato buoni risultati agli. Nessun italiano qualificato per i quarti di finale nella gara vinta dalGergelyin finale sul francese Yannick Borel con il punteggio di 15-12. Sulci salgono anche l’altro transalpino Alexandre Bardenet ed il cinese Lan Minghao. Una prestazione deludente sicuramente per la squadra azzurra, che ha visto il solo Andrea Santarelli spingersi fino agli ottavi di finale. Lo spadista umbro è stato poi sconfitto dal francese Romaine Cannone con il punteggio di 15-10. In precedenza Santarelli aveva battuto gli svizzeri Bonferroni ed Heinzer sempre con il ...

