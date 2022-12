Scandalo Qatar | convalidati gli arresti | c' è anche Eva Kaili Il paese arabo respinge le accuse

Ilrespinge le accuse sull'inchiesta di Bruxelles "Lo Stato delrespinge categoricamente qualsiasi tentativo di associarlo ad accuse di cattiva condotta": è la dichiarazione di un ..."Sacchi di banconote" trovate in casa: ecco perché è stata arrestata Eva Kaili Ilnega ogni coinvolgimento Iloggi ha smentito ogni collegamento con unodi corruzione che sta ...Eva Kaili è tra le quattro persone di cui è stato convalidato l’arresto dei sei indagati che erano stati fermati nell’ambito di un’inchiesta per corruzione legata al Qatar Il giudice belga che ha ...Tutti si trovano in detenzione preventiva. Il caso di corruzione vedrebbe coinvolto il Qatar, anche se ufficialmente mai nessuno lo ha citato. La piccola monarchia del Golfo Persico avrebbe allestito ...