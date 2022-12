Sarah Altobello | paura al GF Vip | “Mi sono rotta una costola”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 11 dicembre 2022) Attimi diperal GF Vip: la showgirl ha temuto di essersiuna. Cosa è accaduto Momenti di panico nella notte al GF Vip. Anche il post puntata di sabato si è rivelato ricco di avvenimenti, confronti, scontri e nella casa più spiata d’Italia è successo veramente di tutto. Grande spavento in particolar modo per, che nelle ore precedenti è stata tra le protagoniste di puntata, dove si è a lungo commentato il suo rapporto con Attilio Romita, per il quale non ha mai nascosto un interesse. Dopo essersi sdraiata sul letto in seguito alla diretta,ha immediatamente chiamato in aiuto Alberto De Pisis, pregandolo di far intervenire qualcuno perché convinta di essersi ...